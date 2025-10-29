Incidente sul viale della Libertà pedone travolto vicino agli imbarcaderi
Brutto incidente intorno alle 13 sul viale della Libertà, nei pressi degli imbarcaderi. Un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’impatto lo ha sbalzato sull’asfalto, provocandogli ferite visibili alla testa e a un braccio.A prestargli i primi soccorsi sono stati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#incidente in città. viale Uranio è al momento bloccata #Grosseto #IlGiunco Vai su Facebook
Linea 764 (Londra-Agricoltura), bus deviati per incidente veicoli privati via del Serafico/viale del Tintoretto. In direzione Eur, percorso bus su Tintoretto- Laurentina - X Vai su X
Incidente mortale in centro città: un pedone coinvolto in un investimento - AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Un pedone è stato investito da un’auto in Centro Storico alle 9:15 di questa mattina. Secondo tuobenessere.it