Incidente sul viale della Libertà pedone travolto vicino agli imbarcaderi

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente intorno alle 13 sul viale della Libertà, nei pressi degli imbarcaderi. Un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’impatto lo ha sbalzato sull’asfalto, provocandogli ferite visibili alla testa e a un braccio.A prestargli i primi soccorsi sono stati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

