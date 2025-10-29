Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Lecce. Un operaio di 67 anni, di origine albanese ma residente nel capoluogo salentino, e' morto folgorato mentre era impegnato in lavori edili in via Vecchia Frigole, in aperta campagna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, identificato come Allushaj Limos, stava manovrando la pompa impastatrice del cemento per la realizzazione di un muretto a secco quando, a causa di una manovra errata, il braccio della betoniera ha urtato i cavi dell'alta tensione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Incidente sul lavoro a Lecce, morto operaio di 67 anni