Incidente stradale a Igea Marina muore il fratello 18enne di Andrea Delogu
(Adnkronos) – Ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi sull'asfalto. È morto così, nel pomeriggio di oggi, Evan Delogu, il fratello 18enne della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea. L'incidente in via Vittor Pisani, a Igea Marina, in provincia di Rimini. Sul posto la Polizia Locale impegnata nei rilievi.
