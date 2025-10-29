Incidente stradale a Igea Marina muore il fratello 18enne di Andrea Delogu

(Adnkronos) – Ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi sull’asfalto. È morto così, nel pomeriggio di oggi, Evan Delogu, il fratello 18enne della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea. L’incidente in via Vittor Pisani, a Igea Marina, in provincia di Rimini. Sul posto la Polizia Locale impegnata nei rilievi. “Il cuore a volte batte anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

