Incidente Roma sospesa sedazione per Silvia Piancazzo | migliorano le sue condizioni

Lapresse.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorano le condizioni di salute di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro della Mini Cooper contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell’auto che è stata tamponata dalla Bmw bianca, incidente nel quale Beatrice ha perso la vita. Silvia è risultata negativa ai test sia per l’alcol che per le sostanze stupefacenti. “L’ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica. Oggi la ragazza è vigile ed in grado di relazionarsi con i sanitari ed i familiari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avrà inizio quando le sue condizioni lo permetteranno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

