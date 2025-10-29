Incidente Roma sospesa sedazione per Silvia Piancazzo | migliorano le sue condizioni
Migliorano le condizioni di salute di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro della Mini Cooper contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell’auto che è stata tamponata dalla Bmw bianca, incidente nel quale Beatrice ha perso la vita. Silvia è risultata negativa ai test sia per l’alcol che per le sostanze stupefacenti. “L’ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica. Oggi la ragazza è vigile ed in grado di relazionarsi con i sanitari ed i familiari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avrà inizio quando le sue condizioni lo permetteranno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Incidente Roma: per morte 20enne si indaga per omicidio stradale In attesta dei risultati parziali dell’autopsia su Beatrice Bellucci, che arriveranno nel pomeriggio, la procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio str Vai su Facebook
Incidente a Roma: travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale https://ift.tt/moPMY6j - X Vai su X
Incidente Roma, sospesa sedazione per Silvia Piancazzo: migliorano le sue condizioni - Migliorano le condizioni di salute di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro ... Da lapresse.it
Incidente sulla Colombo, migliorano le condizioni di Silvia: è vigile e riesce a parlare - “Le condizioni della ragazza nelle ultime 24 ore sono progressivamente migliorate, tanto da consentire di sospendere la sedazione e la ... Segnala dire.it
Incidente Roma, eseguita autopsia sulla vittima. Migliora l'amica che era in auto con lei - Le condizioni dell'altra giovane a bordo della Mini: "Silvia è sveglia, respira da sola" ... Si legge su adnkronos.com