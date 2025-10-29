Incidente Roma eseguita l’autopsia sulla vittima Migliora l’amica che era in auto con lei
(Adnkronos) – Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell’incidente avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, è deceduta per un politrauma toracico-addominale. E’ quanto emerso, a quanto si apprende, dall’autopsia eseguita presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata dopo l’incarico conferito dai pm della Capitale, titolari del fascicolo in cui si procede per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
