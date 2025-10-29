incidente mortale perde la vita a 17 anni dopo lo schianto in scooter

Bellaria (Rimini), 29 ottobre 2025 – Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì a Bellaria: a perdere la vita un ragazzo di 17 anni. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 15.40 il giovane, alla guida di uno scooter, stava percorrendo via Vittor Pisani quando, all’altezza del civico 3, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il giovane scooterista ha perso subito conoscenza. Lo scooter è finito a terra dopo un impatto violentissimo, e il ragazzo, sbalzato sull’asfalto, ha perso immediatamente conoscenza. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

