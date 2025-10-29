Incidente Martinez l’Inter rompe definitivamente il silenzio L’annuncio del presidente

La tragica vicenda che ha visto coinvolto Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter, ha inevitabilmente scosso l’ambiente sportivo e non solo, generando una profonda riflessione sulla fragilità della vita e sulla fatalità degli eventi. L’incidente stradale, avvenuto nella giornata di ieri, ha causato la morte di un anziano di 81 anni, investito dall’automobile guidata dal calciatore. Una circostanza drammatica che ha immediatamente richiesto una presa di posizione e un sostegno da parte della dirigenza nerazzurra, in primo luogo del suo presidente, Giuseppe Marotta. Le parole di Marotta, rilasciate a margine della Giunta Coni tenutasi in Triennale a Milano, hanno espresso il duplice sentimento di cordoglio e vicinanza, sia verso la famiglia della vittima che verso il proprio tesserato, coinvolto in un evento di una gravità inaudita e dalle ripercussioni psicologiche notevoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

