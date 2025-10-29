Incidente Martinez il portiere è sconvolto da quanto successo La decisione dell’Inter e quando lo spagnolo ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile

Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, il portiere dell’Inter sotto shock. Il portiere è seguito da vicino da una psicologa per superare il trauma Doveva essere una normale mattinata di allenamento ad Appiano Gentile, ma si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto l’ambiente nerazzurro. L’incidente Martinez, avvenuto ieri mattina a Fenegrò, nel Comasco, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Incidente Martinez, il portiere è sconvolto da quanto successo. La decisione dell’Inter e quando lo spagnolo ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile

