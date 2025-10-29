Incidente Martinez Giuseppe Marotta | Vicini alla vittima e a Josep

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, a margine della riunione della Giunta del Coni alla Triennale di Milano, si è espresso a proposito del grave incidente stradale che ha coinvolto il secondo portiere nerazzurro Josep Martinez. Il vice di Sommer si stava infatti dirigendo verso il centro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Incidente Martinez, Giuseppe Marotta: “Vicini alla vittima e a Josep”

