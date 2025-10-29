Incidente Josep Martinez sequestrati auto e cellulare del calciatore

La procura di Como ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale a carico di Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, dopo il tragico incidente avvenuto martedì 28 ottobre lungo la provinciale 32, nei pressi di Fenegrò. Il calciatore spagnolo, diretto al centro sportivo della “Pinetina” per gli allenamenti, ha investito l’81enne Paolo Saibene, che si trovava sulla sua carrozzina elettrica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia, forse nel tentativo di attraversare la strada o a causa di un malore. L’impatto è stato inevitabile e l’anziano è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incidente Josep Martinez, sequestrati auto e cellulare del calciatore

Contenuti che potrebbero interessarti

Martínez indagato per omicidio stradale: cosa rischia il portiere dell'Inter Josep Martínez è stato indagato per omicidio stradale colposo. Un atto dovuto e d'ufficio vista la dinamica dell'incidente. La mattina del 28 ottobre, intorno alle 9,45, lo spagnolo ha inv Vai su Facebook

Secondo quanto riportato da ANSA, il portiere dell’ #Inter Josep Martínez risulta indagato per omicidio stradale in seguito al grave incidente avvenuto questa mattina vicino Appiano Gentile. Dalle prime informazioni sembra che l’anziano si sia spostato impr - X Vai su X

Incidente Josep Martinez, sequestrati auto e cellulare del calciatore - L’indagine dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Scrive lettera43.it

Sequestrato il telefono di Josep Martinez, indagato per omicidio stradale: “Da capire se stesse scrivendo messaggi” - Ieri il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez ha investito e ucciso un uomo lungo la provinciale 32, nei pressi di Fenegrò (Como) ... Segnala fanpage.it

Josep Martinez indagato per omicidio stradale: a che velocità andava? Sequestrati auto e telefono, il portiere scompare dai social - 43 di martedì 28 ottobre e Josep Martinez, il secondo portiere dell'Inter, stava guicando il suo suv lungo la provinciale 32, a Fenegrò (Como). Scrive leggo.it