Incidente Josep Martinez sequestrati auto e cellulare del calciatore

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Como ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale a carico di Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, dopo il tragico incidente avvenuto martedì 28 ottobre lungo la provinciale 32, nei pressi di Fenegrò. Il calciatore spagnolo, diretto al centro sportivo della “Pinetina” per gli allenamenti, ha investito l’81enne Paolo Saibene, che si trovava sulla sua carrozzina elettrica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia, forse nel tentativo di attraversare la strada o a causa di un malore. L’impatto è stato inevitabile e l’anziano è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

