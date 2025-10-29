Incidente Josep Martinez | la dinamica dei fatti le indagini in corso e le condizioni del portiere dell’Inter

Un tragico incidente ha sconvolto la routine di Josep Martinez, secondo portiere dell’ Inter, nella mattinata di martedì. Il 27enne spagnolo, diretto come ogni giorno verso il centro sportivo di Appiano Gentile, è rimasto coinvolto in un sinistro mortale avvenuto a Fenegrò, in provincia di Como. La vittima, Paolo Saibene, 81 anni, si trovava a bordo della sua carrozzina elettrica lungo la provinciale 32, quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, venendo centrato dall’auto guidata dal calciatore. Secondo le prime testimonianze, Saibene – un ex operaio con difficoltà motorie – era solito percorrere quel tratto di strada, ma stavolta avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Incidente Josep Martinez: la dinamica dei fatti, le indagini in corso e le condizioni del portiere dell’Inter

