Incidente Josep Martinez | la dinamica dei fatti le indagini in corso e le condizioni del portiere dell’Inter

Forzainter.eu | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente ha sconvolto la routine di  Josep Martinez, secondo portiere dellInter, nella mattinata di martedì. Il 27enne spagnolo, diretto come ogni giorno verso il centro sportivo di  Appiano Gentile, è rimasto coinvolto in un sinistro mortale avvenuto a  Fenegrò, in provincia di  Como. La vittima, Paolo Saibene, 81 anni, si trovava a bordo della sua carrozzina elettrica lungo la  provinciale 32, quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, venendo centrato dall’auto guidata dal calciatore. Secondo le prime testimonianze, Saibene – un ex operaio con difficoltà motorie – era solito percorrere quel tratto di strada, ma stavolta avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

incidente josep martinez la dinamica dei fatti le indagini in corso e le condizioni del portiere dell8217inter

© Forzainter.eu - Incidente Josep Martinez: la dinamica dei fatti, le indagini in corso e le condizioni del portiere dell’Inter

Argomenti simili trattati di recente

incidente josep martinez dinamicaJosep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. L'indagine per omicidio stradale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Josep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. Scrive tg24.sky.it

incidente josep martinez dinamicaIncidente Josep Martinez: l’uomo investito è morto, cosa è successo? - Grave incidente stradale: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe un anziano in carrozzina elettrica che muore sul colpo. Secondo sicurauto.it

incidente josep martinez dinamicaMartinez indagato per omicidio stradale: l'anziano morto, l'Inter sotto choc e la dinamica. Da Immobile a Nainggolan, la lunga lista dei calciatori coinvolti in incidenti - C'era il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez al volante del Suv che questa mattina alle 9,43 ha investito e ucciso un anziano di 81 anni, ... Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Josep Martinez Dinamica