Incidente Josep Martinez il portiere sotto shock per la tragedia di ieri | l’Inter lo abbraccia e gli affianca uno psicologo Chiuso il profilo Instagram

Inter News 24 Incidente Josep Martinez, il portiere sotto shock per la tragedia di ieri: l’Inter lo abbraccia e gli affianca uno psicologo. La gestione del club. Quella di ieri doveva essere una mattinata di allenamento come tante ad Appiano Gentile, ma si è trasformata in un incubo per Josep Martinez. Il secondo portiere dell’Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale a Fenegrò, nel Comasco, poco prima delle 10 del mattino, in cui ha perso la vita un anziano di 81 anni, Paolo Saibene. Secondo la ricostruzione, il portiere spagnolo era in perfetto orario per l’inizio delle attività (colazione fino alle 9:45, allenamento alle 10), quando la vittima, a bordo di una carrozzina elettrica, avrebbe lasciato la pista ciclabile invadendo la corsia opposta e attraversando la strada proprio mentre sopraggiungeva il SUV del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

