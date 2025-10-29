Incidente in Moto3 migliorano le condizioni di Dettwiler | Condizioni stabili

Il pilota svizzero era stato tamponato da Rueda domenica nel giro di di schieramento del Gp di Malesia. Per ora resta in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente in Moto3, migliorano le condizioni di Dettwiler: "Condizioni stabili"

Moto3, Dettwiler: migliorano le condizioni, ora stabili e non più critiche. Le news - È arrivato l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Noah Dettwiler, il giovane svizzero coinvolto nel gravissimo incidente con José Antonio Rueda prima del via del GP di Malesia di Moto3. Secondo sport.sky.it

Incidente in Moto3, grave Dettwiler: “Ha avuto diversi arresti cardiaci e perso molto sangue”. Per Rueda frattura alla mano - Coinvolto anche Rueda che ha riportato una frattura alla mano ... Da ilfattoquotidiano.it

“Ha subito diversi interventi. Presto per dire che sia fuori pericolo”: come sta Dettwiler dopo l’incidente in Moto3. E i piloti protestano - L’incidente è stato causato dal rallentamento improvviso dello svizzero nel corso del giro di allineamento, a causa di un problema tecnico. Secondo ilfattoquotidiano.it