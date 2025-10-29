Incidente in moto morto il fratello di Andrea Delogu

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Oscar Delogu aveva 18anni. Ha perso il controllo della sua moto a Bellaria ed è andato a sbattere contro due pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

