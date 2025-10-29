Incidente in moto morto il fratello di Andrea Delogu
Evan Oscar Delogu aveva 18anni. Ha perso il controllo della sua moto a Bellaria ed è andato a sbattere contro due pali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Andrea Delogu, il fratello Evan morto in un incidente in moto: aveva 18 anni. Il dramma in provincia di Rimini - Il fratello Evan Oscar Delogu è morto oggi, 29 ottobre, in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Lo riporta ilgazzettino.it
