Incidente in bici per Fiorello | Sono caduto di faccia ho usato il freno davanti in una lunga discesa che porta al secondo cancello - VIDEO

Rosario Fiorello: "Tre operai mi hanno recuperato e tirato su, all’inizio non sentivo niente, gli ho chiesto cosa mi fossi fatto. Mi hanno guardato e mi hanno detto ‘Ti sei proprio rovinato’" Incidente in bici per Rosario Fiorello, lo showman ha rivelato di essere "caduto di faccia" usando il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente in bici per Fiorello: "Sono caduto di faccia, ho usato il freno davanti in una lunga discesa che porta al secondo cancello" - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

Fiorello, incidente in bici: «Sono caduto di faccia, ero conciato malissimo. Mi hanno soccorso tre operai» Vai su Facebook

Incidente in bicicletta per Fiorello: “Sono caduto di faccia, mi hanno aiutato tre operai che mi hanno detto ‘te sei proprio rovinato’. Volevo fare il figo…” - Lo showman ha avuto un incidente mentre pedalava tra i Fori Imperiali e il Colosseo: "Sono volato, cadendo di faccia" ... ilfattoquotidiano.it scrive

“Mi sono rovinato”: Fiorello coinvolto in un incidente in bici davanti casa - Fiorello racconta un incidente in bici avvenuto a Roma: la manovra sbagliata e il soccorso degli operai, scopri cos'è successo. Da donnaglamour.it

Fiorello, incidente in bicicletta a Roma: “Sono volato di faccia”/ Soccorso degli operai alle 4 del mattino - Fiorello, la caduta rovinosa in bici, il viso ferito, il soccorso degli operai e la battuta sui ladri: “Non dico dove abito”. Segnala ilsussidiario.net