Incidente in auto 17enne si risveglia dopo un giorno in coma Due anni fa era sopravvissuto a un altro incidente

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo, lo scorso 27 ottobre era entrato in coma dopo un incidente in auto a Pimonte, nel Napoletano. Nella serata di ieri, come reso noto dal sindaco, il giovane si è risvegliato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente auto 17enne risvegliaIncidente in auto, 17enne si risveglia dopo un giorno in coma. Due anni fa era sopravvissuto a un altro incidente - Il ragazzo, lo scorso 27 ottobre era entrato in coma dopo un incidente in auto a Pimonte, nel Napoletano. Riporta fanpage.it

Incidente in Smart a Gragnano, il 17enne Michele grave all'Ospedale del Mare - Due giovani sono rimasti coinvolti in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre in via Salette, a Gragnano. Si legge su internapoli.it

Incidente a San Prisco, moto contro auto: morto il 17enne Giuseppe Sanfelice - La notizia della morte di Giuseppe Sanfelice, 17 anni appena, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Auto 17enne Risveglia