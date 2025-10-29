Incidente frontale tra due auto | 45enne muore sul colpo è la terza vittima in 3 giorni Ferita la conducente dell' altro veicolo
AVIANO - Terzo incidente mortale in altrettanti giorni lungo le strade del Friuli Venezia Giulia. Lo schianto tra due auto in questo caso è avvenuto ad Aviano, in via Wassermann, poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
