Incidente con la moto nel Riminese muore il fratello di Andrea Delogu | aveva 18 anni

Tragico incidente a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Si tratta di Evan Oscar Delogu, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, Andrea Delogu. Il giovane era in sella ad una moto, una Benelli 750, lungo via Vittor Pisani quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo della luce a bordo strada e poi contro un secondo palo sempre al margine della carreggiata. Stando a quanto ricostruito dalle autorità non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina sono comunque al lavoro per compiere tutti gli accertamenti del caso e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

