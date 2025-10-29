Incidente ad Olgiate Comasco | auto ribaltata sulla provinciale

Incidente a Olgiate Comasco poco dopo mezzogiorno del 29 ottobre 2025. Un'auto si è ribaltata mentre percorreva la provinciale Sp23. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente della vettura ribaltata - una Fiat 500 - ma sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica.

Immagine generica

