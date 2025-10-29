Incidente a Civita Castellana | pedone investito su viale Repubblica soccorso d' urgenza con l' eliambulanza

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Civita Castellana, dove un uomo è stato investito da un'auto su viale Repubblica. Le condizioni del pedone, un 60enne, sono apparse subito gravi. Il personale sanitario, giunto tempestivamente, ha prestato le prime cure sul posto e poi disposto il trasferimento in eliambulanza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incidente civita castellana pedoneCivita Castellana, sessantenne investito in via della Repubblica: trasportato in eliambulanza a Viterbo - Civita Castellana, sessantenne investito in via della Repubblica: trasportato in eliambulanza a Viterbo. Da ilmessaggero.it

incidente civita castellana pedoneCivita Castellana, incidente auto contro moto: ferito un centauro - Incidente stradale al chilomentro 68 e 200 della statale Flaminia, nella frazione di Sassacci, comune di Civita Castellana. Riporta msn.com

Incidente a Civita Castellana, auto si schianta contro un albero: a bordo marito e moglie, morta la donna di 49 anni - A Civita Castellana, nel viterbese, un'auto si è schiantata contro un albero nella notte tra sabato e domenica. Da roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Civita Castellana Pedone