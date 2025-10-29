Incidente a Civita Castellana | pedone investito su viale Repubblica soccorso d' urgenza con l' eliambulanza

Incidente a Civita Castellana, dove un uomo è stato investito da un'auto su viale Repubblica. Le condizioni del pedone, un 60enne, sono apparse subito gravi. Il personale sanitario, giunto tempestivamente, ha prestato le prime cure sul posto e poi disposto il trasferimento in eliambulanza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Incidente a Civita Castellana, auto si schianta contro un albero: a bordo marito e moglie, morta la donna di 49 anni

