Incidente a Bellaria | morto il fratellastro di Andrea Delogu aveva 18 anni
Evan Oscar Delogu, fratellastro della conduttrice Andrea, è morto in un drammatico incidente stradale a Bellaria, provincia di Rimini. Il ragazzo 18enne era in sella a un Benelli 750 quando ha perso improvvisamente il controllo della moto iniziando a carambolare per poi andare ad impattare contro. 🔗 Leggi su Today.it
La vittima è Omar Masia, di Calangianus. Il padre, vigile del fuoco, era tra i soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente
Tragedia a Bellaria, morto il fratello di Andrea Delogu: "Caduto con lo scooter in via Vittor Pisani"
Cade con lo scooter, 17enne morto a Bellaria nel Riminese