Inchiesta urbanistica spunta una nuova ipotesi di reato

Nuovi sviluppi nell’inchiesta milanese sull’urbanistica: tra le ipotesi di reato avanzate dalla procura figura anche la turbativa d’asta, oltre alla corruzione e alla lottizzazione abusiva. A rivelarlo è uno dei ricorsi depositati in Cassazione dai magistrati contro la revoca degli arresti disposta ad agosto. I pubblici ministeri indicano la presenza di «nuovi elementi di prova» emersi dalle chat tra Manfredi Catella, amministratore delegato di Coima, Giancarlo Tancredi, ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana, e Christian Malangone, direttore generale di Palazzo Marino già indagato in un’altra vicenda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inchiesta urbanistica, spunta una nuova ipotesi di reato

