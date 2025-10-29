Inchiesta Urbanistica a Milano indagine anche per turbativa d’asta | nuovi indagati e la spartizione degli immobili pubblici

Ilgiorno.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 ottobre 2025 - Si allarga la maxi inchiesta sull’Urbanistica a Milano: la Procura nella sta indagando anche per l' ipotesi di reato di turbativa d'asta per l'aggiudicazione di immobili e aree della città, oltre che per c orruzione e lottizzazione abusiva. Il dato nuovo emerge nero su bianco in uno dei ricorsi presentati dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici, del pool dell'aggiunta Tiziana Siciliano, in Cassazione contro le revoche degli arresti decise dal Riesame lo scorso agosto. ll procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano capo del pool che indaga sull’urbanistica Nuovi indagati e imputazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

