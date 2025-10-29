Inchiesta Urbanistica a Milano indagine anche per turbativa d’asta | nuovi indagati e la spartizione degli immobili pubblici

Milano, 29 ottobre 2025 - Si allarga la maxi inchiesta sull’Urbanistica a Milano: la Procura nella sta indagando anche per l' ipotesi di reato di turbativa d'asta per l'aggiudicazione di immobili e aree della città, oltre che per c orruzione e lottizzazione abusiva. Il dato nuovo emerge nero su bianco in uno dei ricorsi presentati dai pm Petruzzella, Filippini e Clerici, del pool dell'aggiunta Tiziana Siciliano, in Cassazione contro le revoche degli arresti decise dal Riesame lo scorso agosto. ll procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano capo del pool che indaga sull’urbanistica Nuovi indagati e imputazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inchiesta Urbanistica a Milano, indagine anche per turbativa d’asta: nuovi indagati e la spartizione degli immobili pubblici

Contenuti che potrebbero interessarti

Urbanistica, i pm di Milano chiudono un’altra inchiesta: 7 indagati. Al centro il progetto immobiliare 'SerlioSette', in zona Brenta, che prevede la costruzione di due edifici di cinque e sedici piani e che sarebbe stato portato avanti, come già in altri casi, con viola Vai su Facebook

Inchiesta Urbanistica a Milano, indagine anche per turbativa d’asta: nuovi indagati e la spartizione degli immobili pubblici - Si allarga la maxi inchiesta sull’Urbanistica a Milano: la Procura nella sta indagando anche per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta per l'aggiudicazione di immobili e are ... Scrive msn.com

Indagato il dg del Comune di Milano per turbativa - La Procura di Milano nella maxi inchiesta sull'urbanistica sta indagando anche per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta per l'aggiudicazione di immobili e aree della città, oltre che per corruzione ... Riporta rainews.it

Urbanistica a Milano, 36 indagati per il caso Parco delle Cave: “Aree svendute a vile prezzo” - Chiusa una tranche della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese: tra i 36 indagati ex membri delle Commissioni Paesaggio, dirigenti comunali e un ... Riporta affaritaliani.it