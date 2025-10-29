Incendio in un condominio Le fiamme da uno zerbino Otto persone intossicate

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio divampato nella mattinata, per causa ancora in corso di accertamento. E che, pur non avendo causato feriti, si è concluso con il trasporto di alcune persone in ospedale, per una serie di accertamenti in via precauzionale (dopo che otto residenti avevano mostrato lievi sintomi di intossicazione a causa del fumo inalato). Momenti di apprensione ieri mattina alle Badie, per gli abitanti di via Fermi: le fiamme si sono sviluppate al secondo piano di un condominio, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza l’area stanno cercando in queste ore di ricostruire l’esatta dinamica degli avvenimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

