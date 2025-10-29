Incendio in un appartamento di via Fabio Filzi ad Arezzo | intervento dei Vigili del Fuoco
18:35 di oggi per un incendio sviluppatosi in un appartamento situato in via Fabio Filzi. Secondo le prime informazioni, l’abitazione era vuota al momento del fatto. Alcuni passanti hanno udito uno scoppio provenire dall’interno e hanno notato del fumo nero uscire dalle finestre, allertando immediatamente i soccorsi. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato che le fiamme avevano interessato il piano cottura e la caldaia a muro all’interno della cucina. L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di spegnere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza l’appartamento, evitando che il rogo si estendesse ad altri locali o abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Lortica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Incendio in un appartamento in via Nino Bixio. A fuoco un alloggio dove abitava una signora che è stata soccorsa e portata al pronto soccorso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme e adesso controllano tutti gli appartamenti dello stabile. Vai su Facebook
#Roma, intervento per #incendio in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina, in zona Torrevecchia: deceduta un'anziana, soccorsa e affidata al personale medico una donna in gravi condizioni [#21ottobre 18:30] - X Vai su X
Roma, fiamme in un appartamento: morta una donna di 91 anni, gravissima la figlia - L'incendio si è sviluppato in un'abitazione ad un piano rialzato di una palazzina di tre piani. Lo riporta msn.com
Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che vive con loro - Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Riporta fanpage.it