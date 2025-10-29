Incendio in un appartamento di via Fabio Filzi ad Arezzo | intervento dei Vigili del Fuoco

18:35 di oggi per un incendio sviluppatosi in un appartamento situato in via Fabio Filzi. Secondo le prime informazioni, l’abitazione era vuota al momento del fatto. Alcuni passanti hanno udito uno scoppio provenire dall’interno e hanno notato del fumo nero uscire dalle finestre, allertando immediatamente i soccorsi. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato che le fiamme avevano interessato il piano cottura e la caldaia a muro all’interno della cucina. L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di spegnere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza l’appartamento, evitando che il rogo si estendesse ad altri locali o abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Lortica.it

