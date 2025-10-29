Incendio divampa a bordo di auto in corsa | fiamme e fumo su viale Porta d’Europa

Lecceprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Paura su viale Porta d’Europa, a Lecce, e rallentamenti stradali a causa di un incendio divampato a bordo di un’auto in movimento: in circostanze ancora da chiarire, infatti, mentre il veicolo, una Lancia Delta, stava viaggiando nei pressi della rotatoria, poco prima delle 13, dal motore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Divampa incendio, distrutte cinque auto - Ieri pomeriggio, verso le 15, poco prima che sulla zona si scatenasse un temporale, il cielo si era già oscurato per via di un ... Secondo ilgiorno.it

Divampa un nuovo incendio a San Giovanni Rotondo: evacuate 40 persone in contrada Costa - Le fiamme stanno interessando la stessa zona dove, ieri sera, è scoppiato un incendio domato, poi, questa mattina. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Divampa Bordo Auto