CASTELNUOVO DI PORTO – Per il sindaco di Castelnuovo, Riccardo Travaglini, non ci sono dubbi: l’ incendio alla ditta Ekorec è un atto doloso. A confermarlo è lo stesso primo cittadino, che in un video sui social ha informato la cittadinanza che l’incendio ai mezzi della raccolta rifiuti « è un atto vile, di gravità estrema, purtroppo registrato. È la prima volta che accade, non ne conosciamo le motivazioni. È successo questa notte alle 23:30. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri». Indagano i carabinieri. Sarebbe stato il guardiano ad accorgersi delle fiamme, che nel giro di pochi istanti hanno divorato i mezzi. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it

© Sabinaoggi.it - Incendio ai mezzi per la raccolta rifiuti, sindaco Travaglini: «Atto vile, non ne conosciamo le motivazioni»