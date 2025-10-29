Incendio ai mezzi per la raccolta rifiuti sindaco Travaglini | Atto vile non ne conosciamo le motivazioni
CASTELNUOVO DI PORTO – Per il sindaco di Castelnuovo, Riccardo Travaglini, non ci sono dubbi: l’ incendio alla ditta Ekorec è un atto doloso. A confermarlo è lo stesso primo cittadino, che in un video sui social ha informato la cittadinanza che l’incendio ai mezzi della raccolta rifiuti « è un atto vile, di gravità estrema, purtroppo registrato. È la prima volta che accade, non ne conosciamo le motivazioni. È successo questa notte alle 23:30. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri». Indagano i carabinieri. Sarebbe stato il guardiano ad accorgersi delle fiamme, che nel giro di pochi istanti hanno divorato i mezzi. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inferno di fuoco e fiamme ieri sera a Taviano, in provincia di Lecce. Un incendio ha distrutto 11 furgoni appartenenti alla Sorgente srl, struttura residenziale e assistenziale con numerose sedi in provincia di Lecce e in Puglia. I mezzi erano utilizzati sia per lo sp - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella notte, distrutti i mezzi della raccolta dei rifiuti: "Atto vile che ci mette in ginocchio" - Sette i veicoli coinvolti, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Si legge su romatoday.it
Incendiati mezzi raccolta rifiuti in comune del cosentino - Un incendio, ritenuto quasi certamente di origine dolosa, ha distrutto alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cetraro. Scrive ansa.it
Incendio doloso nella notte: distrutti i mezzi per la raccolta rifiuti a Castelnuovo di Porto - Un violento incendio, divampato nella notte, ha completamente distrutto il parco mezzi della società Ekorecc, azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Castelnuovo di P ... Lo riporta msn.com