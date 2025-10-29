Incendi | maglia nera per Agrigento a livello nazionale è la provincia più colpita

Agrigentonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 è un anno da bollino rosso per le foreste italiane. Secondo i dati raccolti da Legambiente nel suo nuovo report, e presentati oggi a Roma all’ottavo Forum Foreste, nella Penisola, incrociando i dati Effis da satellite Sentinel 2 che tengono conto anche degli incendi sotto i 30 ettari, da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incendi maglia nera agrigentoAnnata nera per gli incendi in Italia, in Sardegna bruciati 3.800 ettari - Il Sud Italia si conferma l'area più colpita dalle fiamme: maglia nera alla Sicilia, seguita da Calabria e Puglia. Si legge su rainews.it

incendi maglia nera agrigentoIncendi a Lamezia, scarpe sportive e felpe di Milan e Juve: così i carabinieri hanno incastrato gli autori - Fondamentali le immagini di sorveglianza ma soprattutto le perquisizioni. corrieredellacalabria.it scrive

Allarme incendi: a Ventotene il fuoco sfiora case e alberghi, Lazio maglia nera - Proprio ieri, a Ventotene, le fiamme hanno lambito case e alberghi, mettendo in fuga i villeggianti. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incendi Maglia Nera Agrigento