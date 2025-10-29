Incendi | maglia nera per Agrigento a livello nazionale è la provincia più colpita

Il 2025 è un anno da bollino rosso per le foreste italiane. Secondo i dati raccolti da Legambiente nel suo nuovo report, e presentati oggi a Roma all’ottavo Forum Foreste, nella Penisola, incrociando i dati Effis da satellite Sentinel 2 che tengono conto anche degli incendi sotto i 30 ettari, da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

