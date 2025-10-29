Incendi Legambiente | Oltre 4mila ettari bruciati nel 2025 nel Lazio

Roma, 29 ottobre 2025 – Durante l’annuale Forum Nazionale Foreste, Legambiente ha pubblicato il rapporto “ Bioeconomia delle Foreste ”: il Lazio risulta essere la sesta peggior regione per totale di superficie incendiata da inizio 2025, con un totale (al 15 ottobre), di 4.393 ettari incendiati; erano stati 5.248 quelli totali del 2024. La regione, dove la copertura di bosco è di 620.000 ettari totali, vede le province di Latina e di Frosinone come le peggiori, entrambe tra le 20 province italiane con oltre 1.000 ettari a fuoco, quella di Latina è all’undicesimo posto nazionale con 2.809 ettari incendiati mentre a Frosinone si contano 1. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

