Incendi il report di Legambiente | 2025 anno da bollino rosso in Campania
Un 2025 da "bollino rosso" per le foreste campane, messe sotto scacco da un'impennata degli incendi e da un'accelerazione evidente della crisi climatica. È l'allarme lanciato da Legambiente, che oggi a Roma ha presentato il suo nuovo report in occasione dell'VIII Forum Foreste. I dati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
