Incendi boschivi nel casertano 1834 ettari in fumo
Circa 1834 ettari in fumo. E’ il triste dato riguardante la provincia di Caserta sugli incendi boschivi rilevati al 15 ottobre di quest’anno. A rivelarlo uno studio di Legambiente presentato a Roma nell’ambito dell’ottavo Forum Foreste.In Campania nell’anno appena trascorso è stato registrato un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
L'Amministrazione informa la cittadinanza che parte del territorio del Comune è stato inserito in un Piano Specifico di Prevenzione dagli Incendi Boschivi in fase di predisposizione dalla Regione Toscana. L'inclusione nel Piano rappresenta un passo significat
Prevenzione incendi boschivi: nuove risorse per 115mila euro nel Piano forestale
10/06/2025 - INCENDI BOSCHIVI, DAL 15 GIUGNO PERIODO GRAVE PERICOLOSITA' - Entra in vigore il 15 giugno prossimo il periodo di "grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania": lo ha stabilito, con proprio decreto, il direttore generale della Protezione Civile ...
Incendi boschivi, da metà giugno quasi 66mila interventi Vvff - 878 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 10.
Si azzerano gli incendi boschivi,crescono le discariche abusive - Dai rifiuti alle discariche pericolose, dagli incendi boschivi (spesso dolosi) agli inquinamenti fluviali, dai controlli per una corretta tenuta e salute degli animali (per alimentazione, affezione, ...