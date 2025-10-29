Incendi boschivi nel casertano 1834 ettari in fumo

Circa 1834 ettari in fumo. E’ il triste dato riguardante la provincia di Caserta sugli incendi boschivi rilevati al 15 ottobre di quest’anno. A rivelarlo uno studio di Legambiente presentato a Roma nell’ambito dell’ottavo Forum Foreste.In Campania nell’anno appena trascorso è stato registrato un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

