Incendi 2025 da bollino rosso per le foreste italiane | quasi 5mila ettari in fumo nel Foggiano
Il 2025 è un anno da bollino rosso per le foreste italiane, messe sotto scacco dall’impennata degli incendi e dall’accelerata della crisi climatica. I dati raccolti da Legambiente nel suo nuovo report, e presentati oggi a Roma all’VIII Forum Foreste, restituiscono un quadro poco felice: nella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
