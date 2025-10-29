Incarico nazionale per Luana Grazzini | Il mio impegno contro l’abusivismo

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luana Grazzini è stata nominata vice-presidente nazionale del settore ’Immagine e Benessere’ di Confesercenti. La carica le è arrivata nella giornata di lunedì, al termine di un incontro svoltosi a Roma, in cui è stato eletto anche un altro vice-presidente, Loris Monzoni, mentre Sebastiano Liso è stato riconfermato come presidente. Un gran bel risultato per Grazzini, che è titolare assieme a Francesca Rotunno dell’attività ’Fashion Italy Parrucchieri’ di Ponte Buggianese, e che è anche presidentessa del Centro commerciale naturale di Ponte Buggianese dalla fine del 2010, anno in cui è stato creato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incarico nazionale per luana grazzini il mio impegno contro l8217abusivismo

© Lanazione.it - Incarico nazionale per Luana Grazzini: "Il mio impegno contro l’abusivismo"

News recenti che potrebbero piacerti

Nazionale, Claudio Ranieri rifiuta l'incarico: non sarà il successore di Spalletti - Contrariamente ai rumors degli ultimi giorni che lo davano come successore di Luciano Spalletti, Claudio Ranieri non sarà il ct della Nazionale italiana di calcio. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Incarico Nazionale Luana Grazzini