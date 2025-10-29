Incarico nazionale per Luana Grazzini | Il mio impegno contro l’abusivismo
Luana Grazzini è stata nominata vice-presidente nazionale del settore ’Immagine e Benessere’ di Confesercenti. La carica le è arrivata nella giornata di lunedì, al termine di un incontro svoltosi a Roma, in cui è stato eletto anche un altro vice-presidente, Loris Monzoni, mentre Sebastiano Liso è stato riconfermato come presidente. Un gran bel risultato per Grazzini, che è titolare assieme a Francesca Rotunno dell’attività ’Fashion Italy Parrucchieri’ di Ponte Buggianese, e che è anche presidentessa del Centro commerciale naturale di Ponte Buggianese dalla fine del 2010, anno in cui è stato creato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
