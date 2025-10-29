Inaugurato il ristorante ' Green Park' al Golf Club Tirrenia
Un mix di emozione, passione e spirito d’impresa ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo ristorante 'Green Park', situato all’interno dello storico Golf Club Tirrenia, una delle realtà sportive più iconiche e prestigiose del litorale pisano.Al taglio del nastro della nuova gestione presente il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
E’ stato inaugurato il ristorante Cà Romanina, alla presenza del presidente della Provincia Daniele Garuti, del sindaco di Goro Maria... Vai su Facebook
Inaugurato il ristorante 'Green Park' al Golf Club Tirrenia - Un mix di emozione, passione e spirito d’impresa ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo ristorante 'Green Park', situato all’interno dello storico Golf Club Tirrenia, una delle realtà sportive più ... Riporta pisatoday.it