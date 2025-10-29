In una scuola a Novara il distributore di assorbenti autogestito

Tampon box, distributore di assorbenti autogestito. Si tratta dell'iniziativa proposta dalla professoressa Daniela Montaruli dell'istituto tecnico Mossotti: nei bagni delle femmine sarà possibile trovare assorbenti gratis.Come funziona? Tutto autogestito: si potrà prendere un assorbente in caso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Novara con il Consorzio Scuola Comunità Impresa e l’Associazione Novara Europa, realtà che da oltre 25 anni mettono in rete scuole, istituzioni e aziende attraverso progetti nazionali ed europei. La Regione Piemonte è vicina a chi investe nella crescita e Vai su Facebook

Valle d'Aosta prima regione con assorbenti gratis alle superiori - La Valle d'Aosta è la prima regione italiana in cui l'amministrazione ha fornito a tutte le scuole superiori il distributore di assorbenti gratuiti: lo ha sottolineato l'assessore regionale al Sistema ... Secondo ansa.it

In Valle d’Aosta ora gli assorbenti sono distribuiti gratuitamente nelle scuole superiori - La Regione Valle d’Aosta ha fatto installare nelle dieci scuole superiori del suo territorio dei distributori di assorbenti igienici per le mestruazioni, di cui le studentesse potranno usufruire ... Si legge su ilpost.it

Assorbenti gratis nelle scuole superiori della Valle d'Aosta: è la prima regione d'Italia - È la prima regione italiana ad adottare l'iniziativa inclusiva in Italia. Si legge su ilmessaggero.it