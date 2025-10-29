In un box la base dello spaccio | blitz dei carabinieri in Puglia 11 arresti

Quotidianodipuglia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz in Puglia: i Carabinieri eseguono 12 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle prime luci dell?alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno dando. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

in un box la base dello spaccio blitz dei carabinieri in puglia 11 arresti

© Quotidianodipuglia.it - In un box la base dello spaccio: blitz dei carabinieri in Puglia, 11 arresti

Scopri altri approfondimenti

box base spaccio blitzIn un box la base dello spaccio: blitz dei carabinieri in Puglia, 11 arresti - Blitz in Puglia: i Carabinieri eseguono 12 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Fermano un acquirente e scatta il blitz, scoperta la base di spaccio di una coppia a Fermo: sequestrati cocaina e hashish - L’attività di indagine, supportata da testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di appurare che l ... Secondo corriereadriatico.it

Blitz nel fortino del narcotraffico a Palermo: 18 arresti. Già pronte per essere smerciate migliaia di dosi di crack - Dalle prime luci dell’alba è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 18 persone, 17 delle quali dovranno rispondere del reato di associazione per delinquere ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Box Base Spaccio Blitz