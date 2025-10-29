In Ucraina scambi di droni nella notte

Scambi di droni nella notte. Putin chiede la resa dei soldati ucraini circondati nell’area di Kupyansk. Fa discutere il ridispiegamento delle truppe americane sul fronte est europeo. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - In Ucraina scambi di droni nella notte

