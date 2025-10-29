In Ucraina scambi di droni nella notte

Tv2000.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scambi di droni nella notte. Putin chiede la resa dei soldati ucraini circondati nell’area di Kupyansk. Fa discutere il ridispiegamento delle truppe americane sul fronte est europeo. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

in ucraina scambi di droni nella notte

© Tv2000.it - In Ucraina scambi di droni nella notte

Altre letture consigliate

ucraina scambi droni notteUcraina: Aeronautica, abbattuti 26 droni russi nella notte - Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 26 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Lo riporta agenzianova.com

ucraina scambi droni notteGuerra Ucraina, droni e missili balistici su Kiev. Le immagini dei soccorsi - Nuovi raid e attacchi russi hanno nella notte a Kiev con la capitale ucraina che ha diramato un'allerta per contrastare gli assalti russi. Riporta ilgiornale.it

Ucraina-Russia, attacchi contro Kiev e pioggia di droni sui territori di Mosca: morti e feriti - Mentre il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver preso una decisione sui missili Tomahawk da inviare a Kiev, continua senza sosta la guerra tra l'Ucraina e la Russia fra massicci attacchi con ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Scambi Droni Notte