in tre in auto con fucile bloccati anche un 16enne ed un 14enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha visto un ragazzo entrare in auto, al rione Sant’Erasmo, imbracciando un fucile insieme ad altri due. E così, a Napoli, un agente del commissariato Poggioreale libero dal serivizio, ha subito allertato la sala operativa facendo scattare i controlli. La Polizia di Stato ha raggiunto l’auto in via Luigi Galvani, all’angolo con via Reggia di Portici, ed ha bloccato i tre a bordo trovandoli effettivamente in possesso di un fucile carabina marca Beretta calibro 12 con matricola abrasa. Sono così finiti in manette tre ragazzi napoletani di 28, 14 e 16 anni, di cui i primi due con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

