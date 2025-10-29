In suv contro pullman morto un 85enne

10.55 Un morto e 15 feriti: è il bilancio di un incidente, stamane a Oderzo (TV), dove si sono scontrati un suv e un pullman carico di studenti. Morto l'85enne al volante del fuoristrada. Dopo l'impatto frontale, il pullman è finito nel fossato lungo la strada, adagiandosi sul fianco. Paura a bordo, 15 contusi o feriti leggermente. Una prima ricostruzione vede il suv dell'anziano invadere -forse per un malore- la corsia del pullman, diretto verso la zona delle scuole di Oderzo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

