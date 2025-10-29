In Sudan i ribelli RSF entrano a El Fasher cosa sta succedendo | le radici della guerra e la crisi umanitaria

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le milizie RSF hanno conquistato El Fasher, ultima roccaforte dell’esercito nel Darfur, aggravando la guerra che dal 2023 devasta il Sudan. L’ONU denuncia esecuzioni e violenze etniche, mentre MSF parla di città al collasso, fame usata come arma e migliaia di civili intrappolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le milizie RSF hanno conquistato El Fasher, ultima roccaforte dell'esercito nel Darfur, aggravando la guerra che dal 2023 devasta il Sudan

Dopo 18 mesi di sanguinoso assedio, la città difesa dai "governativi" è caduta: ora tutto il Darfur è sotto il controllo delle Rsf.

Le Forze di supporto rapido hanno conquistato dopo 500 giorni di assedio la capitale del Darfur settentrionale.

