In Sudan i ribelli RSF entrano a El Fasher cosa sta succedendo | le radici della guerra e la crisi umanitaria

Le milizie RSF hanno conquistato El Fasher, ultima roccaforte dell’esercito nel Darfur, aggravando la guerra che dal 2023 devasta il Sudan. L’ONU denuncia esecuzioni e violenze etniche, mentre MSF parla di città al collasso, fame usata come arma e migliaia di civili intrappolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le milizie ribelli delle Forze Rapide di Supporto perdono terreno nella capitale, mentre la situazione umanitaria diventa sempre più preoccupante, tra fame ed epidemie.

