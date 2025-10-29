In studio una coda di cavallo interminabile trucco minimal e sguardo luminoso La show-woman argentina sfoggia un look che parla di forza consapevolezza e fascino

L a prima puntata della nuova stagione di Belve inizia con Maria De Filippi nel ruolo inedito di presentatrice Rai, per introdurre la padrona di casa Francesca Fagnani. Poi, l’entrata in scena di Belén Rodrìguez. Che conquista il pubblico con un look beauty capace di miscelare eleganza minimalista e luminosità sensuale. Belén Rodriguez lancia la sua prima maschera vulvare: la skincare intima non è più un tabù X Belén Rodríguez a Belve 2025. La nuova stagione di Belve si apre con un’esplosione di fascino e sincerità, condite da una buona dose di eleganza. Tra amarezze sentimentali e nuove strategie di vita, il racconto autoironico di Belén si prende la scena con naturalezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In studio, una coda di cavallo interminabile, trucco minimal e sguardo luminoso. La show-woman argentina sfoggia un look che parla di forza, consapevolezza e fascino

