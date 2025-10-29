In strada anche un divano Proprietario subito multato

Uno ha abbandonato un divano in pieno centro, accanto all’isola ecologica. L’altro è stato pizzicato mentre trasportava rifiuti speciali. Sono le ultime due operazioni effettuate lo scorso weekend dagli agenti della Polizia locale di Falconara che, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a scoprire gli autori di abbandoni e trasporti illeciti di rifiuti. Questo per effetto dell’efficacia dei controlli portati avanti dal Corpo falconarese e a quell’attenzione costante che viene dedicata all’ambiente e al decoro, che si traduce poi in interventi rapidi. Il primo illecito è stato scoperto nella mattinata del 25 ottobre, quando una pattuglia, impegnata nelle verifiche di routine nella zona della stazione ferroviaria, ha fermato un autocarro carico di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

