in scozia non si capacitano che il manchester united ha ceduto al napoli prima mctominay e poi hojlund

In Scozia proprio non ci possono pensare: Scott Mc Tominay e Rasmus Hojlund, "misfit" che in inglese significa letteralmente "inadatto", "fuori posto" o "diverso dagli altri", stanno facendo fortune a Napoli lì dove il Manchester United li aveva pensarto bene di cederli. Ne scrive Scotsman il cui titolo è: Napoli strappa una vittoria in Serie A: McTominay e il "misfit" del Manchester United entrano in scena dopo l'errore del 17enne Ed allora ecco la celebrazione dei due United in salsa partenopea. Il Napoli prosegue la sua marcia dopo la vittoria di prestigio contro l'Inter, imponendosi per 1-0 sul campo del Lecce con una prova di carattere.

