In Puglia cala il consumo di frutta e verdura la Coldiretti | Costi sempre più insostenibili

Quattro famiglie pugliesi su 10 hanno ridotto gli acquisti di frutta e verdura a causa dell'aumento dei prezzi e quasi una su tre dichiara di aver modificato la dieta privilegiando alimenti a più lunga conservazione. E' quanto tracciato dalla Coldiretti regionale sulla base del Rapporto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cala il sipario sulla stagione crocieristica 2025 per il porto di Taranto - facebook.com Vai su Facebook

In Puglia cala il consumo di frutta e verdura, la Coldiretti: "Costi sempre più insostenibili" - La metà dei pugliesi è in sovrappeso con il 51,1% che si trova in una condizione di eccesso poderale e di obesità" ... Si legge su baritoday.it

Il superfood made in Puglia - Fino a qualche anno fa il pranzo domenicale non poteva terminare senza frutta secca prima della frutta fresca e del dolce. Scrive rainews.it