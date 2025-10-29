In prima mondiale the sound of light – remembering Lyle Mays | la musica a supporto della salute mentale
Venerdì 7 novembre alle ore 20:30 presso la Sala Verdi del Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano si terrà la prima mondiale di “The Sound of Light – Remembering Lyle Mays”, un concerto straordinario di sensibilizzazione e raccolta fondi che rende omaggio al genio musicale di Lyle Mays. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
