In piazza contro l’antisemitismo che ormai si porta anche a cena
Al direttore - Un tempo quella che era la sinistra – con tutti i suoi difetti ideologici ma anche con la sua sensibilità politica e il realismo che le si confaceva – dopo i fatti di Venezia di cui è stato vittima il povero Fiano, avrebbe avviato al suo interno e nel sindacato una seria riflessione e un bilancio autocritico. La cosiddetta sinistra di oggi, al carro di movimenti antagonistici e di un sindacato dimentico di sé stesso, invece, non farà nulla di tutto ciò dopo aver lisciato il pelo alla piazza, dopo aver fatto finta di non vedere ciò che andava visto, dopo aver smarrito il senno sui fatti internazionali e sulla questione e israeliano-palestinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 26 Ottobre alle ore 15 in Piazza Gaza (ex Piazza XX Settembre) lancio della mozione popolare per chiedere il blocco del trasporto di armi verso Israele attraverso il canale dei Navicelli Domenica 26 Ottobre alle ore 16 corteo antisionista di sanz - facebook.com Vai su Facebook
FdI denuncia disegni eversivi nelle piazze pro Pal. Piantedosi: “Valuteremo nuove misure di sicurezza. I casi di antisemitismo sono in fortissimo incremento”. Le Lega chiede più dure per chi crea disordini. Di @RuggieroMontene - X Vai su X
In piazza contro l'antisemitismo che ormai si porta anche a cena - Non mi chieda perché ma le sue parole mi hanno fatto venire in mente un passaggio di un’intervista di Sabino Cassese di qualche giorno fa. Secondo ilfoglio.it