In piazza contro l’antisemitismo che ormai si porta anche a cena

Ilfoglio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al direttore - Un tempo quella che era la sinistra – con tutti i suoi difetti ideologici ma anche con la sua sensibilità politica e il realismo che le si confaceva – dopo i fatti di Venezia di cui è stato vittima il povero Fiano, avrebbe avviato al suo interno e nel sindacato una seria riflessione e un bilancio autocritico. La cosiddetta sinistra di oggi, al carro di movimenti antagonistici e di un sindacato dimentico di sé stesso, invece, non farà nulla di tutto ciò dopo aver lisciato il pelo alla piazza, dopo aver fatto finta di non vedere ciò che andava visto, dopo aver smarrito il senno sui fatti internazionali e sulla questione e israeliano-palestinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

