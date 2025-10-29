In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus scopriamo con l’esperto quali sono i fattori di rischio per le donne e com’è possibile prevenire a partire dagli stili di vita

L ’ictus cerebrale è un’emergenza sanitaria cosiddetta “tempo-dipendente”: ogni minuto conta per limitare i danni al cervello e migliorare le prospettive di recupero. La buona notizia è che in larga misura prevenibile. Il primo passo è agire sugli stili di vita. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus che ricorre il 29 ottobre, scopriamo con il Dottor Vittorio Semeraro, responsabile SSD Radiologia Interventistica dell’ Ospedale SS. Annunziata di Taranto e coordinatore del Gruppo Giovani SNO – Società di Neuroscienze Ospedaliere, perché colpisce soprattutto le donne e cosa si può fare per prevenire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

