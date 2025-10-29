In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus scopriamo con l’esperto quali sono i fattori di rischio per le donne e com’è possibile prevenire a partire dagli stili di vita
L ’ictus cerebrale è un’emergenza sanitaria cosiddetta “tempo-dipendente”: ogni minuto conta per limitare i danni al cervello e migliorare le prospettive di recupero. La buona notizia è che in larga misura prevenibile. Il primo passo è agire sugli stili di vita. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus che ricorre il 29 ottobre, scopriamo con il Dottor Vittorio Semeraro, responsabile SSD Radiologia Interventistica dell’ Ospedale SS. Annunziata di Taranto e coordinatore del Gruppo Giovani SNO – Società di Neuroscienze Ospedaliere, perché colpisce soprattutto le donne e cosa si può fare per prevenire. 🔗 Leggi su Iodonna.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel mese di novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nelle farmacie di Roma e provincia arriva l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink”. Verranno distribuiti gratuitamente i test per il riconoscimento del d - facebook.com Vai su Facebook
Il mio intervento in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e delle celebrazioni per l’80esimo anniversario dell'istituzione della FAO. - X Vai su X
Giornata Mondiale dell’Ictus: l’ASP di Messina promuove un evento di prevenzione e sensibilizzazione - In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus, l’ASP di Messina, in collaborazione con il Comune di Messina e l’UOSD Stroke del ... Si legge su 98zero.com
VERDE Foggia celebra la Giornata Mondiale dell’Ictus: Palazzo di Città illuminato di verde - Su richiesta de Alice Puglia, Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminati di verde nella serata di mercoledì 29 ottobre. Si legge su statoquotidiano.it
Giornata mondiale di contrasto all’ictus: convegno a Taranto Oggi - Philips è un’azienda leader nel settore dell’Health Technology, che attraverso l’innovazione ha l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere delle persone. Scrive noinotizie.it