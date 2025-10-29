In fuga dal glutine | al Quinto Ennio Battisti di Lecce un progetto per conoscere e comprendere la celiachia
Condividere con i ragazzi gli aspetti salienti della celiaca e rispondere a tutte le loro domande e curiosità. Dalle ore 10.00 alle 12.00 di mercoledì 30 ottobre, l’Istituto Comprensivo “Quinto Ennio Battisti” di Lecce ospiterà la dott.ssa Antonella Spedicato, specialista in Nutrizione Clinica e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
