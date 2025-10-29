In attesa della Corte dei Conti la Stretto di Messina trova casa al Cas assegnati gli uffici amministrativi del Ponte

Stanze all'ultimo piano della sede del Consorzio autostrade a contrada Scoppo assegnate alla società Stretto di Messina. Sarà lì - da indiscrezioni - che l'ente governativo aprirà gli uffici amministrativi frutto di una convenzione con il Cas che dipende dalla Regione ma è in funzione grazie alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ponte sullo Stretto di Messina: Attesa il 29 mattina l'udienza della Corte dei conti Vai su Facebook

Truffa all’Inps, in attesa della Consulta il processo alla Santanchè viene sospeso. Tutto fermo fino a fine febbraio in attesa del verdetto della Corte costituzionale sul conflitto d’attribuzione sollevato dal Senato sull’utilizzabilità di alcuni atti - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Avanti, la Corte dei Conti decide” - ponte stretto Il Ministro rassicura: l'udienza non modifica i tempi, attesa la decisione sulla registrazione entro il 7 novembre. Segnala energiaoltre.it

La Corte dei Conti decide oggi sul destino del ponte sullo Stretto - Per il ponte sullo Stretto quella di oggi sarà una delle giornate più importanti da quando il governo, e il ministro Salvini in particolare, lo hanno voluto riproporre. Si legge su msn.com

Ponte sullo Stretto, arriva lo stop dalla Corte dei Conti - La Corte dei Conti invia il dossier all’organo collegiale: restano irrisolti i nodi su costi, appalti e norme ambientali. virgilio.it scrive