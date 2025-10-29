In arrivo tre giorni di pioggia | ecco dove servirà l’ombrello

La breve tregua dalla precedente ondata di maltempo sta per finire: in direzione della nostra penisola avanza di gran carriera da Ovest un nuovo fronte perturbato (qui le immagini del satellite ) che oltre alle nubi porterà tanta altra pioggia in Italia soprattutto nelle giornate di giovedì, venerdì e domenica. Tre giorni di pioggia. Gli esperti spiegano giovedì 30 ottobre l'instabilità sarà prevalente al Nord con pioggia soprattutto tra la Liguria e le pianure di Lombardia e Piemonte: clima pienamente autunnale con qualche temporale sulle zone costiere. Al centro a essere bersagliate dal maltempo saranno soprattutto Toscana e Lazio con fenomeni più intensi sulle zone costiere, deboli piogge e più sporadiche su Umbria e regioni adriatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In arrivo tre giorni di pioggia: ecco dove servirà l’ombrello

